«No ha sido para nada agradable»: Ninoska Vásquez rompió el silencio en medio de acusaciones por explotación sexual

La modelo Ninoska Vásquez rompió el silencio en medio de todo el proceso legal que está atravesando. La Miss Earth Venezuela 2017 está solicitada por la justicia mexicana por un caso de presunta explotación sexual.

«Ha sido quizás uno de los días más difíciles y conmovedores de mi vida. La exposición y enfrentamiento a situaciones insólitas y a la justicia de esta manera no ha sido para nada agradable. Ver a la gente que amo experimentar estas vivencias no estaba en mis planes», escribió en sus redes luego de la audiencia realizada en España.

La venezolana, que está viviendo actualmente en Madrid, espera la decisión de la justicia de ese país sobre si aprueba o no la extradición a México.

«Aunque he estado segura del amor que me tiene mi familia, lo he ratificado así como la existencia de la amistad verdadera. Agradecida con los profesionales que me han acompañado en especial a Nie y Alba, T y Z así como mi psicóloga y psiquiatra, han hecho un gran equipo», agregó.

Asimismo, aseguró que tras este proceso será «un mejor ser humano y una mejor mujer. Mi aprendizaje: empatía».

En todo momento, la modelo de 30 años ha asegurado que las acusaciones en su contra son falsas. La denuncia en México la realizó su expareja, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.

En este sentido, Vásquez afirma que su expareja produjo un montaje como represalia al no querer volver con él. Además, confesó que tiene miedo de regresar a México por las amenazas que le ha hecho este hombre a ella y a su familia.