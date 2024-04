﻿ «No me vayan a funar»: Músico mexicano Alex Syntek causó revuelo por echar en una poceta el disco de Karol G

El músico mexicano Aleks Syntek se encuentra en el ojo del huracán después de que echó por la poceta el disco de la cantante colombiana Karol G y reconoció que este tipo de canciones no eran de su agrado.

Syntek se pronunció durante el programa de YouTube, “El Podcast Más Pedido”, conducido por Gabo Ramos. Durante la transmisión, le mostraron siete cantantes y debía elegir entre los que se quedaba o los que arrojaba por la poceta.

En ese momento le entregaron el aclamado disco Mañana Será Bonito de la famosa Karol G. «No me vayan a funar, no me vayan a funar», dijo Syntek antes de arrojar por la poceta el álbum.

«Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad», dijo.

GUSTOS DE SYNTEK

Syntek, de 54 años, ha estado envuelto en varias polémicas por criticar algunos géneros musicales, en particular el reguetón. Por ejemplo, en 2022 recomendó que se regulara el volumen de este estilo musical en establecimientos.

Esto quedó en evidencia cuando Syntek solo se quedó con los discos: Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé, XT4S1S de Danna Paola, Bocanada de Cerati, 1989 de Taylor Swift y Dulce Beat de Belanova.

Syntek ha dicho que el reguetón le parece «inadecuado». «Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen», dijo en 2022.