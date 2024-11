«No pensé llegar tan lejos»: Ileana Márquez celebró su top 5 en el Miss Universo y habló de la polémica ronda de preguntas

La Miss Venezuela, Ileana Márquez, aseguró el domingo que vivió una gran experiencia durante su paso por la competencia del Miss Universo, a pesar de los contratiempos.

«Me siento feliz, emocionada y muy contenta. Esta es una experiencia que yo pensé que en ningún momento iba a vivir y tengo que agradecer a Dios y a la vida por regalarme estar en un escenario de Miss Universo. No pensé llegar tan lejos, llegar al top 5 con mis compañeras, la verdad para mí es un regalo, me siento feliz y afortunada», dijo para Muria Comunicaciones.

ILEANA MÁRQUEZ Y LA RONDA DE PREGUNTAS

Asimismo, ofreció algunos detalles sobre toda la polémica que se armó con la ronda de preguntas.

«Compartir con 127 mujeres semanalmente y que con la mitad de ellas me siento bien, tiene que decir mucho porque de alguna manera me tengo que comunicar. Yo había dicho que en la pregunta final iba a hablar en español, porque estoy en un país latino y es mi idioma. Entonces, más allá de una falla técnica, yo no escuché bien la pregunta y la traductora creo que tampoco, son cosas que pueden pasar», señaló.

«A fin de cuentas, la segunda pregunta creo que contó un poco más porque, si bien es cierto, si no lo hubiese entendido yo no hubiese comenzado a hablar en ningún momento y lo hice», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Andrés Muria M. (@eduardomuriaa)

Ileana Márquez logró una destacada actuación en el Miss Universo 2024 al quedar de cuarta finalista en un certamen que a la postre se llevó la abanderada por Dinamarca, Victoria Kjaer.

Márquez destacó por su carisma, elegancia y talento durante todo el concurso que se llevó a cabo en Ciudad de México. De hecho, era una de las favoritas tras su notable participación en la gala preliminar.