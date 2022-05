"No se le puede mirar, hablar o dirigirse a ella": Las duras acusaciones de una exempleada sobre Shakira

Cristina Cárdenas, una exempleada, de Shakira hizo unas duras acusaciones en su contra, en las que asegura que la artista es una persona poco amable y arrogante con sus trabajadores.

El periodista Javier de Hoyos fue el encargado de revelar las declaraciones en el programa Intrusos, por el canal América, donde la mujer le aseguró que no se sintió a gusto con la artista mientras trabajaba con ella como coordinadora de extras en algunos videos de Shakira.

“Shakira no se le puede mirar, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, dijo Cárdenas.

Además, aseguró que Shakira es una artista mandona y en diversas ocasiones ha sacado a personas de las grabaciones de mala manera.

Relató que no puede haber ninguna persona cerca de Shakira que destaque más que ella durante las grabaciones, de ser así la artista los saca del lugar. “Tú no, tú fuera, así señalando con el dedo”.

Al mismo tiempo, Cárdenas aseguró que debido a las exigencias de la cantante, las horas de trabajo se extienden y no tiene derecho a descanso.

“Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas y sin casi nada de descansos”.

La exempleada de la artista aseguró que Shakira es una persona con poca empatía hacia sus trabajadores y con aires de superioridad.

A pesar de las duras acusaciones, Shakira no se ha pronunciado al respecto.

SHAKIRA EN EL OJO DEL HURACÁN

En la segunda temporada del reality La casa de los famosos, el actor puertorriqueño y ex de Shakira, Osvaldo Ríos, habló de la relación amorosa que tuvo con la artista hace más de 20 años.

En una conversación con el bailarín Toni Costa, Ríos reconoció que en ese momento la relación iba muy en serio y hasta llegaron pensar en casarse.

Al mismo tiempo, el artista reconoció que no le fue fiel a la cantante. "Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también".