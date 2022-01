"No se lo deseo a nadie": Hermano de Gael García Bernal escapó de rehabilitación y denunció abusos

José Emilio García, hermano menor del actor mexicano Gael García Bernal, encendió las polémicas tras confirmar que se escapó de un centro de rehabilitación.

El joven dio a conocer la información en su cuenta de Instagram y luego borró el mensaje a las pocas horas. También confirmó que sufrió toda clase de vejaciones, en su mayoría perpetradas por depredadores que quisieron abusar de él.

"Para resumir, me tuvieron que llevar a una clínica por depresión y consumo de sustancias. Y todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre. Mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico. Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana", inició.

ABUSOS Y VEJACIONES: LA TRAVESÍA DEL HERMANO DE GAEL GARCÍA BERNAL EN UN CENTRO DE RECUPERACIÓN

García, de 23 años admitió que su desconcierto ocurrió como consecuencia del fallecimiento de su papá, en 2020.

"Cumple esta semana un año de fallecido, entonces mi mente estaba con la idea de no quedarme huérfano", confesó.

Además, explicó que la fama de su hermano lo convirtió en blanco de ataques y tuvo que convivir con personas peligrosas.

"Me tocó compartir con un way [chico] de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente (...) También me decían que si era güero, que si mi hermano, que si mi mamá la loca, que si no servía para nada. No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones", alegó.

Finalmente, reveló que escapó del horrible lugar y corrió "unas 15 o 20 horas" por una carretera para evitar que lo atraparan.

Hasta el momento, se desconoce su paradero actual y ninguno de los miembros de la familia García se han pronunciado sobre esta versión, detalló People.

Además de José Emilio, Gael también tiene otros medio hermanos, Darío y Tamara Yazbek, frutos del segundo matrimonio de su madre.