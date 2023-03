No se quedó callado: La respuesta de Anuel AA a la canción que sacó Karol G con Shakira

Recientemente, las colombianas Karol G y Shakira volvieron a ser tendencia mundial por el tema TQG. Como era de esperar, por el lado de la barranquillera, todos sabían que el tema iba dedicado a Gerard Piqué. Mientras tanto, por el lado de la de Medellín, todas las miradas se posaron sobre su expareja, Anuel AA.

Más allá de guardar silencio, el artista decidió responder las «indirectas» de su expareja con un toque de su propia medicina.

“Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? Posibles teorías: La perla, la lengua, el sexo increíble o todas las anteriores”, preguntó en un mensaje publicado a través de su cuenta de Instagram.

En este sentido, el puertorriqueño expresó: “Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la Tierra”.

Además, acompañó la publicación con una serie de fotos y videos realizando una rutina de entrenamiento.

Karol G y Anuel AA comenzaron su relación en el año 2018 cuando grabaron el video de la canción ‘Culpables’. Después de tres años de relación, la pareja anunció su separación en marzo del 2021. Desde entonces, han protagonizado varias polémicas y rumores.

Y la última de ellas fue precisamente el tema que lanzó Karol G con Shakira: «La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito. Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven», es parte de la letra que canta la intérprete de Provenza.