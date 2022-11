"No tengas miedo": El contundente mensaje de Aleska Génesis a Gaby Espino en medio de la polémica por la brujería

La modelo Aleska Génesis sigue envuelta en medio de la polémica por la brujería que le habría realizado al cantante Nicky Jam. Ahora decidió enviarle un claro mensaje a la actriz Gaby Espino.

Durante una entrevista ofrecida a Telemundo, Aleska fue consultada sobre si consideraba que Gaby estaba siendo "cómplice" de su expareja Miguel Mawad.

"Yo desde que soy niña siempre he admirado a Gaby, siempre le tuve respeto, pero en estos momentos yo no sé que pensar, incluso puedo sentir que ella también está siendo víctima de su abuso psicológico. Yo no sé lo que él le está diciendo", indicó.

Destacó que como mujer quiere demostrarle solidaridad. Además, sostuvo que si en algún momento Gaby Espino quiere hablar con ella, "estoy totalmente dispuesta porque yo ya viví todo eso".

"Lo único que le digo a ella es que no tenga miedo, que se cuide y que no hay dinero alguno que compre la paz y la tranquilidad emocional", dijo.

LOS VIDEOS DE BRUJERÍA A NICKY JAM

Aleska Génesis confirmó que son reales los videos de brujería a su exnovio Nicky Jam. Sin embargo, aseveró que se trató de una “broma” que hizo con sus amigas, a quienes acusó de filtrarlos.

"Los videos de la bruja sí son verdad… era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma, en donde ellas fueron las que me dijeron 'mira vamos a hablar con esta señora, vamos a hacerle una pregunta… Cometí un error'”, dijo Aleska.

De igual forma, Aleska arremetió en contra de sus amigas, a quienes acusó de traicionarla. En tal sentido, apuntó que ellas fueron quienes grabaron los videos que se filtraron en las redes sociales.

“Fue lo que me dolió más, porque fueron personas en las que yo confié muchísimo, eran mis amigas íntimas. Incluso, nunca tuve contacto directo con la señora", dijo.