“No tenía ganas de vivir”: Hija de Pastor López confesó que fue víctima de abuso sexual

A tres años de la muerte de Pastor López, su hija Yaykely, confesó que fue víctima de abuso sexual en la adolescencia.

En una entrevista reciente, la mujer relató que fue atacada por tres hombres a los 16 años. Para ese momento vivía con su padre en Venezuela y se encontraba visitando a su madre en Colombia.

"Salí al centro, lo único que me acuerdo fue que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Cuando reacciono, son como 24 horas después, estaba como en un potrero. Habían sido, desafortunadamente, tres hombres los que abusaron de mí", comentó a Caracol TV.

Aunque dice recordar poco de aquel episodio, aseguró que estuvo amarrada, con la ropa rasgada y no pudo olvidar el rostro de uno de sus atacantes.

"De pronto si tengo a uno de ellos en mi mente, pero no mucho, lo primero que hice fue ducharme y cambiarme de ropa, con la poca que me dejaron, porque el pantalón lo rajaron y no tenía nada en la parte de arriba".

PASTOR LÓPEZ DENUNCIÓ A LOS AGRESORES DE SU HIJA

Yaykely recalcó que su padre interpuso una denuncia ante la policía. Sin embargo, a 14 años del suceso, no se identificaron a los responsables.

Se encargó de buscarme, de ir a la policía, de saber qué era lo que había pasado. Pero hasta el momento no sé, ni quiero saber, qué ha pasado con esas personas", señaló.

Este desgarrador suceso le provocó secuelas emocionales. La hija de El Indio confesó que intentó suicidarse en dos ocasiones pues estaba sumergida en una profunda depresión.

"Deja uno de ser la persona que es, la niña que era tan alegre, tan contenta, tan llena de sueños, porque en ese momento sentía que la vida se me acababa. No tenía ganas de vivir, de reír, nada me motivaba. Traté de quitarme la vida, me tomé unas pastillas (...) Entendí que no es cuando yo quiera. Me costó, pero lo entendí. Es una enseñanza", expresó.

La también cantante reconoció que salió adelante con el apoyo de su familia. Según El Tiempo, su madre la envió a Estados Unidos, con la esperanza de que sanara las heridas del doloroso incidente.

"Me fui para allá (Nueva York), me gustó y le dije a mi mamá que no quería volver... no tenía nada para volver", sostuvo López.

UN NUEVO AMANECER

Pese a que quedó marcada de por vida, la colombiana no dejó que el desgarrador evento truncara su carrera, pues ahora está más que decidida a seguir los pasos de su padre y triunfar como artista.

"Si Dios me dio un talento, pues es por algo. Si sigo aquí, es porque creo y quiero llegar muy lejos (...) Quiero ser muy reconocida, sueño con eso, llenar estadios y ganarme un Grammy", finalizó.

López actualmente es reconocida como cantante del género tropical y actualmente cuenta con más de 20 mil seguidores en redes sociales.