«No vuelvo» Maluma furioso criticó a restaurante que le prohibió la entrada… por su ropa

«No vuelvo», esas fueron las palabras del cantante Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico de Maluma. Así, de furioso, criticó a un restaurante que supuestamente le prohibió la entrada por la ropa que usaba.

En su reciente visita a Medellín (Colombia), el antioqueño quiso pasar un buen rato, pero se llevó una sorpresa no muy grata. Relató, que los encargados del lugar, no lo querían dejar ingresar por el atuendo que llevaba esa noche. Pero, ¿cómo vestía?

De acuerdo a lo indicado por él mismo, su look estaba basado en unos shorts, los cuales afirmó no fueron del agrado de los trabajadores.

“¡Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, ¿quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten. ¡Cómo te veas no define quién eres! ¡No vuelvo!”, escribió en sus redes sociales el artista. Sin embargo, no precisó el nombre del establecimiento.

REACCIONES

Tras la queja de Maluma, los comentarios en Twitter (X) no se hicieron esperar.

«Aquí en Los Ángeles también hay muchos sitios con código de vestir. ¡No se sienta más que nadie, aprenda a respetar y punto!», escribió uno de los usuarios de dicha plataforma.

«Eso se llama derecho de admisión y normas de vestimenta y son propias de cada lugar. Por lo visto no te funcionó el ‘usted no sabe quién soy yo'», comentó otra internauta.

Mientras que otro opinó: «Si te pasa a ti que nos espera a nosotros».