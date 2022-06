¿Nueva tiradera? La broma de J Balvin que enfureció a Christian Nodal y desató una pelea en redes

Una broma realizada por el cantante J Balvin sobre el nuevo look de Christian Nodal provocó una polémica en las redes sociales, que incluso podría llegar a una tiradera como la que hizo Residente hace unos meses.

Y es que el colombiano publicó en su cuenta en Instagram dos fotografías, una del mexicano y otra de él, y expresó: "Encuentra las diferencias". Esto luego de que en redes el cantante de regional mexicano fuera criticado y comparado con el reguetonero por su color de cabello.

Sin embargo, la broma de J Blavin no fue bien recibida por Nodal quien expresó en sus redes las que considera que son las diferencias. "Yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa".

Ante la respuesta, J Balvin subió un video a su redes en la que respondió a Nodal, utilizando un filtro para que en la cara le apareciera el nombre de Belinda, expareja del mexicano.

"Yo llego a los conciertos puntual y la foto de ahorita se ve linda, con una buena intención. Esta tarde ando bromista, y ya es solo para divertirme. Ahora las cosas de verdad, a él lo compararon conmigo o a mí con él, pero estamos bonitos los dos. Yo me encuentro sexy, confiado, seguro, no me la voy a tomar mal, ya eso es problema de él que uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles", manifestó.

Además, J Balvin le envió un claro mensaje a Nodal: "Si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda, que rompa los streaming porque siempre les ha funcionado. Buena suerte panita".

#2Jun | Nodal y J Balvin iniciaron una nueva "tiradera" en redes sociales, tras el colombiano hacer una comparación con el artista mexicano luego de realizarse un tatuaje en la cara | Cortesía pic.twitter.com/W5fJg0kJgd — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 2, 2022

LA RESPUESTA DE NODAL A J BALVIN

Tras ver sus comentarios, Nodal aseguró que J Balvin no había amanecido bromista sino que "no se tomó sus pastillas".

"No es nada coherente él tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías; pero en su cuenta que tiene millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí. Donde claramente todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví", manifestó.

Destacó que no hay derecho para hacer esas cosas. "Hay que usar las redes bien".

"Como yo no soy muy bueno para hablar, ahorita voy a la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el cu.. Residente y no aprendiste; creo que te gustó. Pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras que duelen mucho más", afirmó.

Además, Nodal espera que J Balvin sí le responda. "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Quieres burlarte y hacer reír a la gente, simplemente cántale en un en vivo en tu Instagram, no subas cosas mías, pendejo", expuso.