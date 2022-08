Olivia Newton-John tendrá funeral de Estado, lo ofreció un primer ministro de Australia

Australia amaneció de luto este martes tras la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John, nacida en Reino Unido pero criada en el país oceánico. Y para honrar su legado su familia está dispuesta a aceptar la oferta de un funeral de Estado, indicó su sobrina Totti Goldsmith.

La propuesta fue realizada por el primer ministro del estado australiano de Victoria, Daniel Andrews; quien tras lamentar la muerte de la actriz dejó entrever sus planes para rendirle homenaje a Newton-John en nombre de todos sus conciudadanos.

"Para celebrar su vida, su música y sus películas, además de todas las maravillosas contribuciones que hizo en vida; nos gustaría, por supuesto, hablar con su familia y ser todo lo respetuosos posible", señaló.

🇦🇺 | AHORA: La familia de Olivia Newton-John está lista para aceptar la oferta del primer ministro victoriano Dan Andrew de un funeral de estado. pic.twitter.com/ttlKl1qWyg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 9, 2022

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, indicó que Olivia Newton-John era una persona "maravillosa y generosa".

"Olivia era una estrella. Un resplandor brillante y alegre en nuestras vidas. Desde el momento en que la vimos, fue una presencia cálida y duradera y su voz se convirtió en una parte importante de la banda sonora de Australia", dijo.

EL LEGADO DE OLIVIA NEWTON-JOHN

Olivia Newton-John dejó un legado en la investigación y el tratamiento del cáncer, una enfermedad que la aquejó durante unos treinta años.

La recordada protagonista del filme "Vaselina", quien falleció este lunes a los 73 años, creó la Fundación Olivia Newton-John; dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Además impulsó diversas iniciativas en Australia para luchar contra esta enfermedad, que se le fue diagnosticada en 1992.

Desde entonces, la intérprete de canciones como "Magic" o "We go together" buscó que "todo el mundo tuviera acceso a los cuidados que tuvo para ayudarla a superar el cáncer que padecía"; según aseguró la especialista del Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John, Debbie Shield.

Este centro, en donde se promueve también la práctica del yoga y la meditación, "fue su sueño y su legado", agregó Shield de acuerdo a lo reseñado por EFE.