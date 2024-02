Oppenheimer arrasó en los premios BAFTA 2024, esta es la lista completa de ganadores

Este domingo se llevaron a cabo los premios BAFTA 2024 en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra. La película más galardonada de la noche resultó ser Oppenheimer con siete premios.

El director Christopher Nolan agradeció a Universal por permitirles «abordar algo oscuro y ver el potencial de eso».

Sin embargo, hubo otra producción que estuvo muy cerca de la ya consagrada Oppenheimer. La película Poor Things (Pobres Criaturas) cerró la noche con cinco premiaciones.

Michael J. Fox reapareció ayer en la entrega de los premios BAFTA y anunció un galardón para la película #Oppenheimer que además arrasó.

A pesar de la dura condición en la que está, se hizo presente, acompañado de su esposa y madre de sus 4 hijos.

Fue ovacionado como se merece.

Mientras tanto, otra de las grandes ganadoras de la noche fue The Zone of Interest (Zona de interés) con dos galardones.

Oppenheimer se llevó el premio a la Mejor Película. En la categoría de Mejor debut de un escritor, director o productor británico, Earth Mama se alzó con la victoria. Mientras The Boy And The Heron (El niño y la garza) se llevó el premio a la Mejor película animada.

En la categoría de actuación, Cillian Murphy se llevó a casa el premio al Mejor Actor por su papel en Oppenheimer, mientras que Emma Stone fue reconocida como la Mejor Actriz por Poor Things.

Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph se llevaron los premios a Mejor actor y actriz de reparto respectivamente, por sus papeles en Oppenheimer y The Holdovers.

LISTA DE GANADORES

Mejor película: Oppenheimer

Mejor película británica: The Zone of Interest

Mejor debut de un escritor, director o productor británico: Earth Mama

Mejor película de habla no inglesa: The Zone of Interest

Mejor documental: 20 Days In Mariupol

Mejor película animada: The Boy And The Heron

Mejor director: Christopher Nolan por Oppenheimer

Mejor guion adaptado: Cord Jefferson por American Fiction

Mejor guion original: Justine Triet y Arthur Harari, por Anatomy of a Fall

Mejor actor: Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor actriz: Emma Stone por Poor Things

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph por The Holdovers

Mejor banda sonora: Ludwig Göransson por Oppenheimer

Mejor diseño de vestuario: Holly Waddington por Poor Things

Mejor diseño de producción: Shona Heath, James Price y Zsuzsa Mihalek por Poor Things

Mejores efectos visuales especiales: Tim Barter, Simon Hughes, Dean Koonjul y Jane Paton por Poor Things

Mejor maquillaje y peinado: Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston por Poor Things

Mejor edición: Jennifer Lame por Oppenheimer

Mejor fotografía: Hoyte van Hoytema por Oppenheimer

Mejor casting: Susan Shopmaker por The Holdovers

Mejor sonido: Johnnie Burn y Tarn Willers por The Zone of Interest

Mejor corto animado británico: Crab Day

Mejor corto británico: Jellyfish and Lobster

Mejor actor revelación: Mia Mckenna-Bruce