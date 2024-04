﻿ Osmel Sousa rompe el silencio: Este será el cargo que ahora tendrá en el Miss Universo

El llamado zar de la belleza, Osmel Sousa, rompió el silencio y reveló que será asesor de la presidencia de la organización Miss Universo en México.

«Para todos los que preguntaban cuál iba a ser mi cargo en el Miss Universo les envío saludos desde México. Espero hacer un buen trabajo cómo ‘President advisor'», indicó.

Osmel Sousa viajó a México desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía con seis maletas. «Vine preparado para todo», dijo.

«Estoy con mucho entusiasmo de estar aquí en el Miss Universo», comentó.

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, aseguró que están felices que Osmel Sousa forme parte de la organización.

«Yo he visto en muchas páginas que me felicitan. En otras dicen que ahora Venezuela no va a ganar. Que si yo voy a tomar represalias. Primero, yo no soy de las personas que toman represalias ni que odio a nadie. Cada uno que haga lo suyo, bien hecho, se acabó», despejó dudas en entrevista a Luis Olavarrieta para el Circuito Onda hace un tiempo.

«No tengo nada que ver, ni reprocharle a nadie. No tengo nada que pueda perjudicar algo. Yo haré lo que voy a hacer como lo hice siempre, pero sin molestar a nadie», aclaró Osmel Sousa.

Sobre los cambios recientes del certamen, Sousa comentó: «Esas reglas pueden seguir siendo actuales, siempre digo todas las mujeres con todas las diferencias que hay ahorita, pero bellas».

OSMEL SOUSA, EL ZAR DE LAS REINAS

No es de extrañar la llegada de Osmel Sousa al Miss Universo, pues es reconocido mundialmente por ser el hacedor de las reinas venezolanas por más de 50 años.

Cuenta en su haber con siete coronas de Miss Universo. Seis de Miss Mundo y ocho de Miss International, recordando que la más reciente salió de las filas del nuevo comité.

El ingreso de Osmel ocurre poco después del escándalo que atravesó la organización, luego de que un canal mexicano revelara videos de reuniones de la directiva.

Allí decían que pese a las nuevas reglas, las concursantes casadas, mayores o trans no tendrían opción de ganar la corona.