Pica y se extiende: Representante de Panamá revela trama detrás de su expulsión del Miss Universo

Italy Mora, recientemente expulsada del Miss Universo, responsabilizó al director de Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, por haber ordenado la trama que derivó en su salida de la competición internacional.

Durante una entrevista, Mora contó que ese día estaba en su habitación cuando le llega un mensaje de su novio a las 10 de la noche.

«Me dice que me iba a entregar unas cosas, que bajara al piso de ejercicio. Pero él hizo eso a mandato de César, de hecho ahí están los chats, donde le dice que hay que entregarme la llave para subir a la habitación en la madrugada, para maquillarme para el día siguiente», reveló.

«Me entrega las llaves metidas en el Ipad. Yo dije que si eso era así iba al piso de ejercicio, hablaba con mi novio y con César de lo que íbamos a hacer. Baje normal en la madrugada, y subo de nuevo para maquillarme. Ya lo habíamos hecho anteriormente, ya me habían maquillado anteriormente», contó.

Italy reveló que ese día su novio pagó esa habitación extra porque César les dijo que no tenía dinero.

«Yo subo en la habitación con mi novio, estaba alterada discutiendo con César porque me faltaban cosas para la concentración. César sale molesto, agarrando todas sus cosas, haciendo drama», continuó.



«Como a los 20 minutos, llegan de la organización Miss Universo, tocan la puerta y dijeron ‘¿Panamá?’, salgo y simplemente me llevaron a mi habitación. Nunca entraron, no sabían si había más personas allí, claramente si se vio que estaba mi novio presente, porque abrió la puerta. Obvio nos vieron solos a nosotros dos, tienen todo el derecho a sacar especulaciones porque estábamos únicamente solos nosotros dos y yo no podía estar allí», agregó Mora.

Además, reiteró que todos estaban bajo las órdenes de César. «Pero la parte que la gente no sabe es que en esa habitación también se quedaba César. Se estaban quedando los dos allí por ayudarme», acotó.

También señaló que tras su expulsión le pidieron que firmara un contrato de confidencialidad, a lo que ella se negó. «Yo no tengo contrato con Miss Universo», dijo.

Destacó que desde el inicio de su reinado, se vio obligada a cubrir casi todos los gastos de su participación, esto desde los atuendos hasta los boletos aéreos. Incluso en una ocasión le prestó dinero a César para ayudarlo en una situación legal.

HABLÓ EL NOVIO

Por su parte, Juan Abadía, novio de la miss, sostuvo que el estrés que vivía la joven era por culpa de César Anel. Esto debido a que el hombre le decía que «no había dinero para nada».

«Ella no tenía nada, ni tacones, ni una panty, ni vestido, yo compré todo. El vestido de Carolina Herrera de casi 7.000 dólares lo pagué yo. Es muy bonito mostrar la factura, pero no decir la verdad de quién lo compró», señaló en referencia a que César siempre se atribuyó el mérito a su organización.

Destacó que él se estaba quedando en un apartamento de un amigo, pero recibió una orden de César de llevar unas «cosas» al hotel y le pidió que se quedara.

«Él necesitaba que me quedara porque yo estaba pagando la habitación, pero solo fue esa noche que me quedé y ese día César discutió con ella porque faltaban muchas cosas. Él autorizó que ella subiera al cuarto», dijo.

“No había intención de ocultar nada, fue todo una manipulación de parte de César”, afirmó Juan Abadía.

Además, el novio resaltó que cuando fue a recoger sus pertenencias tras la destitución de Italy, las pertenencias de César ya no estaban en el cuarto. “Él lo tenía todo planeado”, insinuó.