Por este motivo David y Victoria Beckham prohíben a su hija menor usar redes sociales

Ahora que los hijos del matrimonio entre David y Victoria Beckham están creciendo, se conoció sobre ciertas reglas, como la de prohibir el uso de las redes sociales.

La pareja tiene cuatro hijos, en total: Brooklyn, Romeo y Cruz. De 23, 19 y 17 años, respectivamente. Además de la única niña de la familia, Harper Seven de 10 años.

En una entrevista con 'Vogue Australia', Victoria explicó que la menor aún no usa redes sociales porque no se lo permiten. Según la diseñadora, el internet es un espacio que debe manejarse con cuidado.

“Ver cuán cruel puede ser la gente, sí, realmente me preocupa. Harper no está en las redes sociales, por lo que no tenemos que preocuparnos, por eso todavía”, expresó la madre de la menor.

Detalló que, con Harper, a puertas de entrar a la preadolescencia, quieren asegurarse de que sea una transición tranquila sin presiones externas.

“Ella está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero se trata de asegurarnos de que nos comuniquemos mucho como familia y ella se rodee de buenos amigos. Pero es bastante aterrador, no puedo mentir”, manifestó la ex Spice Girl.

Confesó, que lo más preocupante para ella, son los comentarios negativos que dejan algunos usuarios en las redes sociales. Sobre todo, aquellos que se burlan de la apariencia física de una persona. De esta manera, ella está buscando proteger a su pequeña lo máximo posible.

Asimismo, relató sobre una de las conversaciones que tuvo con la pequeña. "Ella no es una de esas chicas que salen con la cara llena de maquillaje y un top corto. De hecho, me dijo recientemente: 'Mamá, he visto algunas fotos tuyas cuando estabas en las Spice Girls y tus faldas eran simplemente inaceptables. Eran demasiado cortas'".

La cantante le preguntó a su hija si nunca usaría esas faldas, a lo que le respondió con un rotundo no. Pero la empresaria admitió que se finalizó la conversación con un "ya veremos".