¿Por qué no fue? Así captaron a la hija de JLo y Marc Anthony en Los Ángeles el día de la boda de su padre

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira sigue dando de que hablar. Resulta que la hija que tuvo el cantante con Jennifer López no acudió a la ceremonia de su padre con la modelo.

Medios estadounidenses lograron captar a la interprete de On the Floor con su hija Emme en Los Ángeles, California, junto a su esposo, Ben Affleck, muy lejos de donde se llevaba a cabo la tan comentada boda.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si el otro hijo fruto del amor entre Marc y JLo de nombre Max asistió a la boda o estaba con su madre.

El hermano gemelo de Emme no fue visto durante el paseo familiar, por lo que algunos rumores indican que tal vez estuvo acompañando a su padre. Aunque las imágenes que han salido a la luz de la ceremonia no se aprecia al joven, por lo que quizás simplemente no estaba en ese momento con ninguno de los dos padres.

Trascendió que a la boda asistieron los hijos de Marc Anthony de su primer matrimonio con la Miss Universo 1993 Dayanara Torres: Cristian y Ryan Muñiz.

También estuvo presente Alex, conocido como ‘Chase’, el hijo adoptivo de Marc, quien a su vez es hijo de Debbie Rosado, madre de Arianna, la primogénita del cantante.