«Que chimbo»: el video viral del rapero venezolano Akapellah sobre trato xenófobo y racista que recibió en Perú

El rapero venezolano Akapellah relató que el domingo sufrió un episodio de xenofobia y racismo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, mientras buscaba a una persona de tercera edad.

Akapellah, llamado Pedro Elías Aquino, explicó que fue al aeropuerto a buscar a una persona “especial”. Sin embargo, no recibió atención por parte del personal del aeropuerto cuando les preguntaba sobre el paradero de la señora.

“Llevo media hora en el aeropuerto de Perú esperando a una persona especial, una señora mayor, intentando preguntarle a la gente si saben del paradero de la señora. Tanto al personal del aeropuerto como a la gente que está afuera”, expuso Akapellah.

El artista de 31 años precisó que no le respondieron a sus preguntas. “De 15 personas, me ignoraron 20. ¿Qué ocurre? Qué tristeza, de pana; me la corta burda. No quiero crear polémica, pero no puedo evitarlo; no entiendo”, acotó Akapellah.

AKAPELLAH: RACISMO Y XENOFOBIA

El artista, quien recibió cuatro nominaciones al premio Grammy Latino, aseguró que sufrió racismo y xenofobia. Además, destacó que nunca le había ocurrido algo parecido en Estados Unidos o países europeos.

“Qué triste, de pana. No me quedan ganas de… Yo me la paso en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, y este es el único sitio donde me ha pasado dos o tres veces que he experimentado episodios de racismo y xenofobia”, expuso Akapellah.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caraota Digital (@caraotadigital)



El rapero también destacó que habló con el personal del aeropuerto con “toda la educación excepcional que le impartió su mamá”. “Estoy burda de triste. Estoy picado. No entiendo en qué momento pasó esto”, lamentó Akapellah.

“No entiendo qué tan desubicada puede estar la gente y desconocer su historia”, sentenció Akapellah, quien fue nominado al Grammy en 2021 por su tema Condenados, con la que critica la xenofobia en contra de los venezolanos.