¿Qué fue lo que pasó? Caterina Valentino habló sobre escándalo por mensaje que puso en redes

La presentadora venezolana, Caterina Valentino, se pronunció sobre la polémica que la ha rodeado en los últimos días, después de que hiciera comentarios en contra de la sexualización de los niños.

«Yo quiero decir, claramente, que no tengo nada en contra de ninguna comunidad. Durante 27 años de carrera, le he dado cabida a todo el mundo. Yo no distingo preferencia sexual, económica, racial, porque yo respeto y eso es fundamental», indicó.

Valentino rechazó al medio de comunicación que tergiversó su opinión y mencionó a la comunidad trans. Asimismo, criticó que otros medios replicaran la noticia, sin haber visitado la fuente original.

«No es la primera vez que me manifiesto sobre los niños. Cada que vez que me llega un caso de abuso, lo expreso y lo manifiesto. Desde diciembre del año pasado, me he concentrado y he tenido una bandera que es: Los niños no se tocan», sostuvo.

En este sentido, recalcó que callar ante esta situación, no es opción. «Ojalá más figuras públicas hicieran llamados sobre el capital más importante que tenemos que son los niños. Maltratar al niño es dañar al hombre. Yo aprendí por las malas y uno paga las consecuencias el resto de la vida».

«Así como yo respeto a todas las comunidades, porque yo no estoy hablando de los adultos, estoy hablando del cuidado a los niños. Para mí, los niños no se tocan. Esta es mi opinión personal y sobre este punto exijo respeto: Yo no estoy de acuerdo con la sexualización a los niños», prosiguió.

Finalmente, reiteró el llamado al respeto. «Eso no tiene que ver con ninguna comunidad. Jamás he atacado a ninguna comunidad y jamás lo haré porque soy respetuosa».

¿QUÉ GENERÓ LA POLÉMICA?

El pasado 22 de mayo, Valentino publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que rechazaba la sexualización en niños.

«A los niños se les respeta. Y me importa un pito ir contra lo que nos quieren imponer. Esta ‘nueva normalidad’ que pretende acabar con la familia», dijo. A lo que añadió «Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina».

Ante estos comentarios, un medio de comunicación afirmó que Valentino «criticó a las personas trans», noticia que causó revuelo y desató la polémica.