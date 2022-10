¡Qué Incómodo! Sonó Te felicito de Shakira en pleno juego de Piqué y grabaron su reacción

En medio de su polémica separación de Shakira, Gerard Piqué disputó un partido con el FC Barcelona frente al Mallorca. Sin embargo, en pleno calentamiento, el futbolista tuvo que escuchar la canción Te Felicito de su expareja.

Mientras el equipo catalán calentaba en el Visit Mallorca Estadi, Piqué comenzó a escuchar en los parlantes una voz conocida: la de Shakira. Esto se debe a que reprodujeron el popular tema de la cantante colombiana con Rauw Alejandro.

El hecho fue captado por miles de aficionados que estaban ya en las gradas del estadio. Por tanto, algunos de ellos sacaron sus celulares y grabaron el momento, para luego publicarlos en las redes sociales.

#3Oct | Piqué realizó el calentamiento previo al partido junto a su equipo, al mejor ritmo de Te felicito, interpretado su ex pareja @shakira ¿Se habrá dado cuenta?🫢🤔 pic.twitter.com/2x5BgJ72AM — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 3, 2022

Shakira lanzó la canción el pasado 21 de abril en colaboración con Rauw Alejandro. Según algunos rumores, el tema es una indirecta contra Piqué, puesto que la primera estrofa dice: “por completarte me rompí en pedazos”.

¿QUIÉN PUSO LA CANCIÓN?

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los usuarios rápidamente comenzaron a señalar al DJ encargado de amenizar el partido, ya que dicen que puso la canción adrede para incomodar y desequilibrar a Piqué.

No obstante, parece ser que no resultó; Piqué no reaccionó con enojo, sino que agachó su cabeza por unos instantes. Segundos después, continuó el calentamiento y estiramiento, salió al campo y el Barcelona derrotó al Mallorca.

Piqué y Shakira anunciaron su separación en junio y, desde entonces, avanzan en un acuerdo de separación sobre la custodia de sus hijos. Según filtraciones, dónde vivirán Sasha y Milan es el principal en el que se han estancado las discuciones.