Raphy Pina desde prisión le mandó ¡un regalote! a Natti Natasha por su cumpleaños

La cantante Natti Natasha viajó a Carolina del Norte para pasar su cumpleaños junto a su prometido, el productor Raphy Pina. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos se consiguió con un gran regalo enviado por su pareja.

La artista dominicana viajó hasta Miami para luego desplazarse hasta la prisión en la que está Raphy Pina. El secreto estuvo en que el productor preparó un plan hacerle una gran sorpresa a su pareja.

“Te amo mucho”, le dijo Pina a Natti Natasha en una llamada telefónica. De inmediato la cantante comenzó a caminar hasta una gran caja con un lazo rojo, dentro de la cual estaba una lujosa camioneta blanca.

“Solo faltaba esto en tu bucket list (lista de deseos)”, le dijo a Natti Natasha, puesto que se trata del vehículo favorito de la cantante. “Te amo”, respondió la artista visiblemente emocionada y con su hija, Vida Isabelle, en sus brazos.

VISITA DE NATTI NATASHA A PINA

A pesar de la lujosa camioneta que obtuvo, Natti Natasha afirmó que el mejor regalo fue poder compartir un poco con Raphy Pina. No obstante, lamentó que no ha podido abrazarlo, puesto que violaría las medidas de seguridad de la prisión federal.

“Todavía no se pueden dar abrazos porque hay un plástico, sí nos pudimos ver, pudimos hablar, por dos horas, vio a Vida, así que para mí fue súper especial porque no pensaba que en mi cumpleaños no iba a poder ir porque no es tan continuó, pero se me dio”, dijo.

Natasha afirmó que espera que en el 2023 pueda tener “mucha salida para poder seguir viviendo”. “Poder seguir disfrutando a la familia, que Raphy tenga mucha salud para poder darle felicidad, para seguir dándole fuerzas para que él”, añadió.

Raphy Pina fue condenado a 41 meses en prisión por posesión ilegal de armas de fuego, las cuales tenía en una de sus propiedades de Puerto Rico. El productor se entregó en mayo y su defensa espera que pueda recibir una liberación anticipada en unos años.