﻿ Revelan detalles del show que dará Shakira en el medio tiempo de la final de la Copa América

La cantante Shakira será la encargada de realizar un espectáculo especial en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024, a celebrarse este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, y aunque su equipo ha sido reservado con lo que tiene preparado la barranquillera para su actuación, se filtraron algunos detalles del mismo.

Durante los ensayos se ha visto a la coreógrafa Liz Dany Campo Díaz, oriunda también de Barranquilla, colaborando con Shakira, lo que podría significar que dentro de su espectáculo incluya champeta y música africana, al igual que en su presentación del Super Bowl 2020.

COORDINACIÓN PRECISA

El montaje del show de medio tiempo requerirá coordinación precisa para el desmontaje rápido del escenario. De esta manera se podrá asegurar que el descanso de los jugadores no se extienda más de 20 minutos, cinco minutos más del medio tiempo habitual.

A pesar del poco tiempo, se espera que Shakira entregue un show memorable de unos siete minutos, según reseñó Infobae.

Esta será la primera vez en la historia de la Copa América que se realice un espectáculo de este tipo durante el entretiempo.

La transmisión de la final comenzará a las 8:00 pm hora venezolana y el espectáculo de medio tiempo está programado para iniciar alrededor de las 8:45 pm.

OCTAVA PRESENTACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS DE TALLA INTERNACIONAL

Esta será la octava presentación de Shakira en competiciones deportivas de talla internacional. Esto tras su presentación en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además se le debe sumar su recordada actuación en el Super Bowl 2020, junto a Jennifer López, y en la final de la Copa Davis 2019.

Debido a estas recordadas presentaciones no se descarta que incluya su emblemático Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del Mundial 2010, asociada desde entonces con el fútbol.