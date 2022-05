Revelan el tráiler de Pinocho, el nuevo live-action de Disney con Tom Hanks

Disney Studios presentó el primer tráiler de lo que será el live-action de una de sus películas más clásicas: Pinocho.

La película contará con la participación del actor Tom Hanks, quien interpretará a Gepetto. Mientras, la voz del famoso muñeco de madera la pondrá Benjamin Evan Ainsworth.

Además, Cynthia Erivo será la encargada de interpretar a la emblemática Hada Azul; el personaje que convierte al muñeco de Geppetto en un niño de verdad, reseñó el diario Milenio.

PINOCHO, EL NUEVO LIVE-ACTION DE DISNEY

El avance ofrece una pequeña mirada al solitario mundo de Gepetto y su deseo por ser padre de un niño de verdad, luego de construir un muñeco de madera con una nariz puntiaguda. Otros cortes de escenas dejan a ver a personajes muy queridos de la franquicia como Pepe Grillo, la consciencia del protagonista, o el hada que le concede la vida.

Por ahora se ha confirmado que la película de Pinocho tendrá un estreno exclusivo en Disney Plus el próximo 8 de septiembre; aunque aún no se ha informado si tendrá un costo adicional como ocurrió con otras películas de la compañía como Mulan o Black Widow. Además, no se ha confirmado si también llegará a los cines.

La cinta estará bajo la dirección de Robert Zemeckis; responsable también de éxitos como Forrest Gump y la trilogía Volver al futuro.

El reparto se compone también con las actuaciones de Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo; Keegan-Michael Key como el honrado Juan; Lorraine Bracco como Sofía, la gaviota; Luke Evans como el cochero; Kyanne Lamaya como Fabiana su marioneta, Sabina; Giuseppe Battiston como el Señor Stromboli; y Lewin Lloyd como Polilla.