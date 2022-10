Revelan la causa de muerte de Robbie Coltrane, recordado por su papel de Hagrid en Harry Potter

Este domingo revelaron el certificado de defunción del actor Robbie Coltrane, el recordado Hagrid en la mítica saga de Harry Potter.

Robbie falleció el pasado 14 de octubre a los 72 años. El actor había confesado en una entrevista que durante años no se había sentido bien de salud, debido a varias dolencias físicas y a “un dolor constante”.

En este sentido, y según el informe revelado por Daily Mirror, el actor padecía de diabetes y obesidad.

En el informe figura su verdadero nombre, Anthony Robert McMillan. Su nombre artístico de Coltrane lo adoptó en la década de 1970 en homenaje al saxofonista de jazz John Coltrane.

En el acta se puntualiza que falleció a causa de un fallo orgánico múltiple, de una sepsis, es decir, una respuesta inmunitaria fulminante frente a una infección, así como bloqueo cardíaco y una infección del tracto respiratorio. Todas estas condiciones, se complicaron, además, por la obesidad y diabetes tipo 2.

Tenía problemas para perder peso. Desde 2016, los médicos le habían advertido que si no perdía varios kilos podía quedar lisiado.

Después de recibir ese diagnóstico, comenzó a perder peso pero su condición se complicó por el desarrolló molestias crónicas en una de sus rodillas debido a un cartílago desgarrado.

El intérprete escocés también apareció en los filmes de James Bond Goldeneye y The World Is Not Enough ("El mundo no basta").