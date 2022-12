Revelan la verdadera historia de "Pantera Negra: Wakanda por siempre" si Chadwick Boseman la hubiese protagonizado

El director y coguionista de Pantera Negra: Wakanda por siempre, Ryan Coogler, reveló detalles sobre como iba a ser la verdadera historia de la película si estuviera vivo Chadwick Boseman.

En un principio todo estaba listo para que Boseman inmortalizara una nueva historia al encarnar nuevamente a T'Challa. Sin embargo, la repentina muerte del actor en 2020 obligó a los creativos a reescribir esta película de Marvel Studios.

"No podía creer que eso estaba ocurriendo. No sabía cómo íbamos a levantarnos y resolverlo", dijo Coogler a The New York Times.

El cineasta calificó de "desafío" retomar el personaje de T'Challa/Pantera Negra, que era uno de los desaparecidos tras el chasquido de Thanos.

Según Coogler, la nueva película de Pantera Negra iba a tratar sobre la paternidad desde la perspectiva de T'Challa, y es que el rey de Wakanda se convertía en padre antes de desaparecer.

La primera escena del guion mostraba a Nakia, pareja de T'Challa, pedirle a su hijo Toussaint contarle lo que sabe sobre su progenitor. Sin embargo, el niño desconocía que su padre era Pantera Negra, dado que nunca lo conoció y su madre se había vuelto a casar.

Seguidamente, reaparecían todos los desvanecidos por Thanos y se vería a T'Challa conocer a su hijo por primera vez.

"La trama del filme iba a tratar sobre un verano que el niño pasaba con su padre. Cuando Toussaint cumple 8 años, ambos realizan un ritual en el que salen a la naturaleza y deben vivir de la tierra. Sin embargo, algo sucedía y Pantera Negra debía ir a salvar el mundo acompañado con su hijo. Esa era la película", resumió Coogler.