La novela Piqué-Shakira está lejos de terminarse, algo que confirma el éxito de la Music Sesion #53 del productor argentino Bizarrap, donde la artista colombiana lanzó todo tipo de puntas a su ex y su actual novia Clara Chía Martín; sin embargo, Keityn, quien ayudó a componerla, reveló las frases que fueron eliminadas para evitar problemas legales con el exfutbolista.

A pesar de que Shakira suele canalizar sus emociones y relaciones amorosas a través de la música, se pudo conocer que la cantante colombiana recibió la ayuda de Keityn, un joven artista de 26 años a quien en la industria musical apodan “pluma de oro”, para este tema. Asimismo, habría colaborado en los dos éxitos previos que la barranquillera dedicó al padre de sus hijos «Te felicito» y «Monotonía».

FRASES ELIMINADAS

El joven artista confesó, en una entrevista televisiva, que la canción “era más agresiva” de lo que finalmente quedó. “Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (…) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco

sonar suave”, explicó el compositor en el ciclo Molusco TV.

Mientras que fue él quien propuso el famoso “sal-piqué”, Keityn reveló cuál era la estrofa inicial. “Iba a decir ‘a ese ají le falta más pique’”. También, sorprendió al contar

que la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que ha sido una de las más aplaudidas y que se ha convertido en un eslogan de la mujer empoderada,

fue de su propia autoría, según reseñó el medio argentino La Nación.

MENSAJES A CLARA CHÍA SI FUERON AUTORÍA DE SHAKIRA

No obstante, Keityn aseguró que todo lo referido a la pareja actual de Piqué salió de la cabeza y del corazón de la colombiana.

“A Shakira se le ocurrió el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. También la frase ‘yo valgo por dos de 22 (en referencia a la edad que tenía

Clara Chía cuando empezó su affaire con el futbolista). Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak”, advirtió.

Finalmente, reveló cuánto tardaron en crear esta pieza: “Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía

no habíamos concretado la canción”. Motivo por el cual el tema se terminó a distancia y “por teléfono”, según explicó el artista.

Ni bien se dio a conocer la canción fue un suceso. En menos de una hora alcanzó el récord de tres millones de reproducciones.

Sin embargo, no faltaron quienes tildaron a la colombiana de “despechada” o quienes la criticaron por exponer a sus hijos en medio de este escándalo.

“Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiere. Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar.

No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo. Ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho

y te hace sentirlo”, reflexionó el compositor en defensa de su colega.