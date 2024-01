Revelan lista de las ocho mansiones más costosas de celebridades de Hollywood

Un reciente listado reveló cuáles son las ocho mansiones más costosas de celebridades de Hollywood, cuyos costos van desde 36,5 millones hasta los 88 millones de dólares.

A partir de ahora, se dará a conocer la lista de las casas y sus propietarios, desde el octavo hasta el primer puesto.

8- KILYE JENNER

La celebridad de la telerrealidad, con solo 26 años, pose una de las mansiones más increíbles de Holmby Hills. Esto es uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, donde vive desde 2020.

Cuesta 36,5 millones de dólares y tiene siete habitaciones, 14 baños, 20 espacios para autos, un bar, cine privado y más lujos.

7- ADELE

La cantante británica Adele adquirió una lujosa propiedad que pertenecía a Sylvester Stallone. Tiene un valor de 58 millones de dólares y está ubicada en North Beverly Park, Beverly Hills.

El inmueble es de cinco mil metros cuadros, ocho habitaciones, 12 baños, garaje par 10 vehículos, sala de cine, piscina, spa y más.

6- TOM CRUISE

El actor de la saga de Misión Imposible compró la propiedad a inicios de los 90, pero la rediseñó a su gusto. Cuesta actualmente 59 millones de dólares y posee cuatro dormitorios, seis baños y espacios dedicados al entrenamiento, extensa biblioteca y hasta casa de invitados, además de un campo de juegos y otros lujos.

Esta mansión está situada en una zona montañosa de Telluride.

5- KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

La que alguna vez fue el nido de amor de la socialité y el rapero, se ubica en Los Ángeles. Anteriormente, perteneció a la hija de Elvis Presly. Se sitúa en Hidden Hills, un bosque de lujosas mansiones.

En sí misma, según reseña Infobae, es una galería de arte con una paleta de colores donde el blanco inmaculado predomina. Su precio es de 60 millones de dólares.

4- JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK

Tras casarse en 2022, los actores compraron una de las mansiones más caras de Beverly Hills. Pagaron 65 millones de dólares en 2023 por el inmueble de 12 habitaciones y 24 baños, diseñada especialmente para eventos sociales y hospedar a una familia grande.

También tiene dos inmensas piscinas, gimnasio, spa, sala de cine, otra de vinos, un complejo deportivo y más.

3- THE WEEKND

El ídolo del R&B compró una imponente mansión en Bel Air por 70 millones de dólares y en plena pandemia en 2021. Gimnasio totalmente equipado, sala de cine, estudio de música, sauna, una piscina cubierta, pista deportiva y más. Estos son algunos de los lujos de los que goza The Weeknd allí.

2- ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

El que alguna vez fue el matrimonio más famoso de Hollywood, compró por 80 millones de dólares una de las más mansiones más imponentes. No obstante, lo particular de este estructura es que no solo fue un hogar, sino también un activo de gran significado y potencial empresarial.

A diferencia del resto, está ubicada en Francia. El Chateu Miraval es un castillo con 35 habitaciones, spa, piscina, un gran lago y un viñedo.

1- JAY-Z Y BEYONCÉ

Los cantantes protagonizan una de las parejas más influyentes y adineradas dentro del entretenimiento. El año pasado, ambos compraron la mansión más costosa para una celebridad de Hollywood, ubicada en Malibú.

Posee cuatro piscinas, un spa y canchas de baloncesto. También estacionamiento para 15 vehículos y su valor es de 88 millones de dólares. Está rodeada de vegetación y de una hermosa vista al mar.