Revelan quién denunció a Ricky Martin por violencia doméstica, su hermano dio detalles del caso

Eric Martin, hermano de Ricky Martin, decidió dar su versión de los hechos sobre la orden de protección emitida contra el artista por violencia doméstica. En ese sentido, confirmó que la denuncia fue hecha por un sobrino que sufre de "problemas mentales".

"Que él tenga problemas mentales son otros veinte pesos. Hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado (...) En vez de estar buscando quién hizo el mal para castigarlo, deberían estar buscando quién hizo el mal para rehabilitarlo", acotó.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Eric Martin envió un mensaje a su sobrino que lleva tiempo "desaparecido" de la familia.

"Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo", señaló.

Destacó que no todos los que solicitan una orden de protección "están diciendo la verdad, así que mucho cuidado".

Además, insistió en que Ricky Martin no debe ser señalado hasta que las autoridades determinen su presunta responsabilidad.

"Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor (Ricky Martin) yo no lo creo capaz", expresó.

LO QUE DIJO EL EQUIPO LEGAL DE RICKY MARTIN

El equipo legal de Ricky Martin aseguró que las alegaciones de violencia doméstica contra el artista son "completamente falsas", después de que se emitiera una orden de protección en su contra.

"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas", según el comunicado de su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

"Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado", agregó la escueta nota citada por la agencia de noticias EFE.