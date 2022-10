Rumores de la relación de Brad Pitt y Emily Ratajkowski se esfuman tras fotos de la modelo con un nuevo galán

Durante las últimas semanas fuertes rumores vinculaban a Emily Ratajkowski con el actor Brad Pitt, luego de que fueron vistos juntos en público.

Sin embargo unas fotografías de la modelo, beso incluido, con DJ Orazio Rispo, han puesto en duda su relación con el ex de Angelina Jolie.

Ahora medios internacionales, como el británico Page Six, afirman que entre Pitt y Ratajkowski no existía una relación exclusiva.

Esto parece confirmarse con el paseo de la modelo con el DJ por las calles de Nueva York, donde se les vio muy acaramelados. Incluso en una de las fotografías que les tomaron aparecen besándose en los labios.

Según el también diario británico ‘Daily Mail’, que habló con algunas fuentes cercanas a Rispo y Ratajkowski, la relación es reciente. Ambos se conocieron en la Semana de la Moda de París.

El mismo medio afirma que Rispo es productor, nació y creció en Nueva York y era dueño de la tienda de discos Halcyon Record. Lamentablemente su negocio cerró en 2020 debido a la pandemia.

Emily Ratajkowski anunció hace unos meses que se había separado de su esposo Sebastian Bear-McClard, por una supuesta infidelidad.

