Sale a la luz la estrategía que habría usado Piqué para serle infiel a Shakira

Gerard Piqué habría utilizado cierta estrategia para engañar a Shakira, según aseguraron algunos medios españoles que siguen armando el rompecabezas de lo que ocurrió entre los dos.

En el programa español Socialité, relataron cómo fue que el jugador del FC Barcelona se las habría ingeniado para engañar a la colombiana sin que nadie se diera cuenta.

El jugador del Barcelona FC habría utilizado un taxi como medio de transporte para llegar a la lujosa disco, llamada “La Traviesa”.

Una vez allí, para ingresar utilizaba una puerta lateral que queda en una calle poco concurrida.

Entonces, luego de encontrarse con la amante, se iban a una parte reservada del lugar con el fin de no ser vistos.

¿MENSAJE DE SHAKIRA A PIQUÉ?

La cantante colombiana recientemente estrenó la nueva canción en la que colabora con Black Eyed Peas y David Guetta llamada “Don’t You Worry”.

En el tema, la artista asegura que "todo va a estar bien".

“Todo estará bien, me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta. Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabia”, canta Shakira en lo que pareciera será un nuevo éxito en su carrera.

Por otra parte, se reveló que Gerard Piqué estaría gastando miles de euros en fiestas con el propósito de tratar de superar la ruptura con la colombiana.

De la última salida o fiesta de la que se habla es de una que realizó en Estocolmo, Suecia. Según reveló este domingo Socialité, el defensa internacional acudió a la ciudad sueca por motivos de trabajo.

No obstante, después acudió a una multitudinaria y exclusiva fiesta, ya que es necesario entrar con invitación.