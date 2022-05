Salen más detalles a la luz: Kate Moss desmiente a Amber Heard y aseguró que Johnny Depp nunca la agredió

En medio del juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, la supermodelo Kate Moss subió al estrado virtualmente desde Inglaterra y alegó que su expareja nunca la agredió.

Durante los tres minutos que duró su testimonio, explicó que mantuvo una relación romántica con Depp desde 1994 a 1998 y desmintió el rumor de que el actor la empujó por unas escaleras.

Agregó que para ese momento, ambos viajaron a Jamaica y en un momento del paseo hubo una tormenta, lo que provocó que se cayera porque el suelo estaba mojado y se lesionara la espalda.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", comentó Moss.

Después indicó bajo juramento: "Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", reparó la modelo.

El abogado de Depp le preguntó si alguna vez fue víctima de abuso doméstico por parte del protagonista de Piratas del Caribe, situación que la británica negó.

"No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras", declaró. La estrella de la pasarela fue llamada a testificar luego de que Heard trajera a colación el incidente en una de sus peleas con Depp.

Cuando se encontraba en el estrado, la actriz comentó que vio a su hermana Whitney al pie de una escalera y su ex dirigiéndose hacia ella enfadado: "Inmediatamente pensé en Kate Moss y las escaleras y traté de pegarle".

Su pariente compartió la postura y acusó al intérprete de ejercer violencia física contra Heard y contra ella misma.