"Salió, pero no sé cómo": Confesiones de Roxana Díaz tras años de la filtración de su video sexual

La actriz venezolana Roxana Díaz aseguró que vivió momentos muy duros luego de que se hiciera público su video sexual con el actor Jorge Reyes, al tener que enfrentar a su familia y a las personas en la calle que se le quedaban viendo.

"Los dolores de cabeza fueron inevitablemente con mi familia, mi papá sobre todo en aquel momento", apuntó. Sin embargo, aseguró que ese episodio de su vida ya está "superado".

"En su momento fue muy doloroso y fue un feo momento; pero hoy en día está superado aunque hay gente que no lo ha hecho y le escriben a Carlos (Guillermo Gaydón, su esposo) y le mandan partes del video, pero ¿qué ganan con eso? Para mí lo importante era mi núcleo familiar y ellos me apoyaron muchísimo en ese momento", dijo.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Luis Olavarrieta para su canal de Youtube, recordó que su papá en ese tiempo la miró a los ojos y le comentó: "Hija, tú no hiciste nada malo, mire para arriba". En ese sentido, Roxana Díaz manifestó que esas palabras le dio la fuerza y la valentía para que todo el mundo le resbalara.

"Fue duro pasearte por el canal y saber que me vieron. Había tensión, cada vez que pasaba por un pasillo la gente se callaba la boca; además yo sabía todo lo que pasaba porque había conocidos que hacían reuniones en sus casas para mostrar el video. Fue muy duro todo ese momento, pero mi familia me dio el apoyo tan fuerte que me llenó de valentía que yo lo asumí y pasé la página", acotó.

Roxana Díaz señaló que tras el video sexual no siente rencor, ni odio contra nadie. "Ni contra los culpables, que hasta el sol de hoy no quiero saber qué pasó por haber sacado eso. Yo no sé cómo llegó a manos de personas que no tienen escrúpulos que quisieron hacer algo y se les escapó de las manos. Lo que sé es que lo tenía él y de allí salió pero no sé cómo".

"Yo conversé con Jorge inmediatamente cuando se hizo público (...) y estamos bien. Hoy en día lo veo y lo saludo con cariño porque eso ya pasó", agregó.

ROXANA DÍAZ Y LA FACETA FAMILIAR

Roxana Díaz indicó que construir una familia era sueño, sin embargo, estuvo casi un año intentando quedar embarazada.

"Ser madre es único, que yo te lo pueda explicar con palabras no es lo mismo que uno siente. Es todos los sentimientos encontrados, es el amor que duele cuando la dejas en el colegio pero cuando la vuelves a ver es esa chispa que te mueve, esa energía que te da para realizar las cosas. Por ella es que yo hago todo, y bueno por los bebés que se sumaron a mi vida", expresó al recordar a su hija Barbara.

Destacó que Erik es otra bendición que llegó a su vida luego de adoptarlo junto a su esposo Carlos Guillermo Haydon. "Es luz, es alegría. Llegó para enseñarnos una lección de vida importante, porque él pasó por muchas cosas".

"Nosotros lo tenemos desde que cumplió los cinco meses que me lo pudieron dar. Desde los dos meses estaba en un hospital con signos de maltrato y eso para mí fue muy fuerte. Para la familia en general fueron muchas lágrimas, estrés y dolor porque sus padres no supieron cuidarlo y fueron detenidos", contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEOS | LA PELEA DE AIDA MERLANO CON RICARDO MONTANER POR SUS COMENTARIOS SOBRE LA POLÍTICA COLOMBIANA

Roxana Díaz aseguró que el pequeño al llegar al centro de salud tenía una pañalitis muy avanzada porque "tenía una bacteria en el intestino (...) fueron momentos duros, pero gracias a Dios está bien, está bello y creciendo. Yo me lleno de satisfacción al verlo, además no me podía perdonar que él estuviera en otro lado. Erik es mi hijo, yo lo siento parte de mí".