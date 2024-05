¿Se acabó el amor? Ben Affleck se habría ido de la casa en la que vivía con Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López estarían pasando por graves problemas en su relación y el actor conocido por interpretar a Batman se habría mudado de la casa.

Una fuente cercana a la pareja aseguró al medio In Touch que la relación ha concluido. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, afirmó el informante.

El pasado 6 de mayo, Affleck no acompañó a López a la Met Gala, a pesar de que la cantante es la copresidenta del evento. El actor aseguró que no pudo asistir por la filmación de The Accountant 2. No obstante, la misma fuente mencionada anteriormente dijo que se debía a la ruptura amorosa.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente.

Aparentemente, uno de los problemas que inició la fractura de la relación consistió en la forma en la que abordan a sus seguidores. López siempre ha mantenido una vida privada escasa y adora compartir todo con su público. Mientras tanto, Affleck preferiría llevar un perfil más bajo sobre su vida personal.

“No creo que Ben se sienta muy cómodo con que haga esto, pero no quiere detenerme”, llegó a decir López en un documental sobre la exposición de su relación romántica en redes sociales.

Otra fuente indicó que Ben prefirió alejarse porque “nunca trataría de frenar los sueños de Jennifer”.