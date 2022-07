La inesperada revelación de Bad Bunny sobre su romance con Gabriel Berlingeri

En medio de la celebración del éxito de su disco Un verano sin ti, el reguetonero Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos con una polémica revelación sobre su vida sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un live con sus seguidores y dejó atónitos a muchos tras confesar que Gabriela Berlingeri, a quien muchos imaginaban como su futura esposa, en realidad no es su pareja.

Rodeado de varios amigos cercanos en una embarcación, el puertorriqueño confesó que solo mantiene una cercana amistad con la modelo boricua.

"SOMOS BESTIES": LA INESPERADA REVELACIÓN DE BAD BUNNY SOBRE SU ROMANCE CON GABRIELA BERLINGERI

"Gabriela y yo somos íntimos amigos, best friends, besties... nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener novio, lo puede tener porque somos amigos, igual yo, si quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos", expresó.

Como era de esperarse, la declaración sacudió las redes sociales, pues Benito Martínez, nombre original del cantante, comenzó a aparecer junto a la modelo en eventos públicos desde el 2020 e incluso protagonizó su más reciente videoclip Tití me preguntó.

"Ni él se cree lo que está diciendo", "Obvio que para ser bestie de una mujer así tienes que ser gay", "Ellos ya no son novios, se casaron"; "Me muero si dice eso de mí, no me imagino a Gabriela" y "Todo el mundo sabe que son más que amigos", fueron parte de las reacciones de los fanáticos.

En contadas ocasiones, Bad Bunny comparte detalles de su relación y en esta ocasión dejó claro que su "vida privada está en privado", por lo que probablemente sea la única ocasión en la que mencione su vínculo con Berlingeri.

Se desconoce si se trata de una broma o es totalmente cierto. No obstante, la puertorriqueña pareció compartir la opinión del famoso, pues incluso se encontraba junto a él en la presentación virtual y se le vio cantando y bailando sus canciones.

Esta no es la primera ocasión en la que la pareja asoma rumores de separación, pues años atrás surgió el rumor en redes sociales de una presunta ruptura. Sin embargo, el cantante apareció poco después con la influencer en los premios Billboard a la música latina.