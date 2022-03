¿SE CASÓ? Las fotos de Deyna Castellanos de las que todos hablan

La futbolista venezolana Deyna Castellanos vivió un momento especial este domingo, 27 de marzo.

Vestida de blanco, brindando y bailando, la jugadora de la Vinotinto aseguró que fue un "día bonito e inolvidable" y así lo hizo saber a sus seguidores en Instagram con una serie de fotografías.

Todo parece indicar que fue una ceremonia muy íntima que contó con la presencia de sus compañeras del Atlético de Madrid: Aissatou Tounkara, Maitane López Millán, Leicy Santos y Laia Alexandri; y a las que Deyna Castellanos consideró "amigos que son familia".

"Te quiero amiga, te mereces ser tan feliz. Gracias por tantos momentos", indicó Santos.

A pesar que se decía que la venezolana se había casado, en los comentarios publicados en sus redes sociales sus amigas dijeron se trató del compromiso.

"Hoy me han hecho muy feliz. He llorado, reído y emocionado. Completamente inolvidable. Qué día tan bonito. Qué bonitas las cosas que se hacen con amor. Gracias por dejarme ser familia", dijo Ana Sanz, asesora de fútbol femenino.

Además, a la celebración también acudió la influencer venezolana Keka Martínez en compañía de su esposo e hija. "Celebrando cosas", expresó al poner fotografías del evento.

En febrero de 2021, Deyna Castellanos publicó en su Twitter una imagen acompañada con otra mujer y un texto que provocó que reaccionaran las redes.

"El secreto de la felicidad es la libertad. El secreto de la libertad es el coraje", expresó. Por lo que muchos seguidores asumieron que la deportista estaba haciendo pública su relación.

Desde que la futbolista publicó las primeras imágenes con su pareja, mucho se especuló sobre de quién se trataba; ya que el perfil en sus redes sociales se encuentra privado y sin un nombre real.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021