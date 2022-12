Se dijo que Bad Bunny vendría a Venezuela en 2023, ahora anunció receso musical el año que viene

En los últimos días, han circulado rumores sobre un supuesto concierto del cantante Bad Bunny en Venezuela en 2023. Sin embargo, el artista puertorriqueño aseguró que se tomará el próximo año para descansar.

El artista boricua concluye este sábado, 10 de diciembre, su gira World’s Hotters Tour en el Estadio Azteca en México. Tras este largo recorrido por América, Bad Bunny quiere tomarse un descanso de los escenarios.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, dijo Bad Bunny a Billboard.

Igualmente, el cantante dejó claro que no abandonará su carrera por completo. “Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabr*n. Te has roto el cul*”, sostuvo.

¿CONCIERTO EN VENEZUELA?

A pesar de que Bad Bunny no mencionó a Venezuela, estas declaraciones parecen contradecir lo que dijo Omar Enrique, quien aseguró que el cantante boricua iba a visitar nuestro país en el 2023.

"Estoy seguro de que viene Bad Bunny a Venezuela. Los que no habían venido este año van a venir", dijo Omar Enrique en el programa Par de Calvos. Sin embargo, no brindó más detalles sobre el supuesto concierto.

Durante 2022, ha habido una ola de conciertos en Venezuela, especialmente en Caracas. A pesar de que se presentaron artistas de distintas índoles, destacando especialmente los espectáculos del género urbano.

Con el lanzamiento de Un verano sin ti, Bad Bunny anunció una gira de 43 fechas en catorce países de América, como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, El Salvador y México, pero no estuvo incluido nuestro país.