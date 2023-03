¿Se divorciaron? Lo que reveló una de las mejores amigas de Thalía sobre la relación con Tommy Mottola

Durante las últimas semanas se han avivado los rumores sobre una supuesta infidelidad del esposo de Thalía, Tommy Mottola. Ante todo lo que dice la prensa, Yolanda Andrade una de las mejores amigas de la cantante, decidió aclarar el tema.

Al ser preguntada sobre un posible divorcio, la amiga de Thalía dio una respuesta contundente.

» Por supuesto que no. Sí he hablado con ella, pues hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada. No, no hay divorcio. Sean más creativos, no hay divorcio», agregó en conversación con el periodista Jorge Carbajal.

Además, afirmó que estos rumores han circulado desde el mismo día de la boda y agregó que es una lástima que se sigan propagando estos chismes sin fundamento.

RUMORES DE INFIDELIDAD

Según varios paparazzi mexicanos, Mottola habría sido infiel a Thalía con una amiga en común del medio artístico, lo que habría provocado que la pareja esté contemplando su divorcio.

A pesar de que Thalía es una de las artistas mexicanas más activas en redes sociales, en los últimos meses se ha mantenido alejada de las cámaras, lo que ha generado sospechas sobre su situación personal.

El periodista de Televisa, Ernesto Buitrón, reveló en un programa que hay muchos temores por un posible engaño de Tommy Mottola a Thalía, ya que siempre se le ha catalogado como un «hombre conquistador».

PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO

Por otra parte, hace poco una exempleada doméstica de la pareja decidió echarle más leña al fuego. La mujer, que prefirió mantener su anonimato, compartió detalles en el programa de farándula Chisme No Like, en el que aseguró que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos durante su relación.

Según la mujer, Tommy Mottola tiene su propia habitación con un baño y una cama regular, mientras que Thalía duerme sola en otra habitación.

«Thalía no duerme con su marido, nunca lo ha hecho», afirmó la mujer durante el programa.