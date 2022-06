¿Se veía el final? La entrevista de Shakira que cobró un nuevo significado tras su ruptura con Piqué

Luego de 12 años de relación, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación este fin de semana. Sin embargo, la cantante asomó previamente algunas pistas sobre su situación sentimental.

En los días previos a la ruptura, la colombiana concedió una polémica entrevista en la que se refirió al amor y las relaciones.

Para ese momento, la presentadora Alison Hammond, la felicitó por su nuevo single Te felicito, que trata sobre "la idea de construir un hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es la realidad".

SE VENÍA EL FINAL: LA DECLARACIÓN DE SHAKIRA QUE ASOMÓ RUMORES DE RUPTURA CON PIQUÉ ANTES DE CONFIRMARLO

En respuesta, la intérprete aseguró que es una situación que le pasa a la mayoría de las mujeres.

"Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres (...) Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas", comentó a la británica.

Además de su declaración, los fanáticos no han evitado comparar la realidad con la letra de su colaboración con Rauw Alejandro, y algunos aseguran que refleja a plenitud su declive emocional.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas", reza parte de la canción.

La ruptura de la cantante y el futbolista sorprendió al mundo del espectáculo, pues muchos celebraron su consolidada relación.

No obstante, en los últimos días salieron a la luz varios rumores de infidelidad por parte de Piqué y se reveló que el defensa central regresó a su apartamento de soltero, destacó Marca.

Mientras tanto, ambas figuras intentan mantener la discreción y privacidad en este complicado momento, especialmente para resguardar a sus hijos en común: Sasha y Milan.