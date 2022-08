Sebastián Yatra sorprendió con un verso de "Ojos Marrones" de Lasso y las redes se encendieron

El colombiano Sebastián Yatra sorprendió a todos cantando un verso de la canción "Ojos Marrones" del venezolano Lasso y se ha hecho viral en las redes sociales.

El video que fue publicado por el artista en su cuenta de TikTok también tomó por sorpresa al propio venezolano que no esperó que su colega se uniera al challenge. Así que decidió publicarlo en sus redes con el siguiente mensaje: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?" y así enciende los rumores de una posible colaboración entre ambos.

Y es que Lasso había invitado a sus fans a que hicieran su propia versión con esta canción, obteniendo cientos de respuestas.

“¿Qué pasa si tú que me estás viendo tuvieras un verso en Ojos Marrones. Te voy a dejar la canción y has lo que quieras que te quiero escuchar", dice Lasso.

#18Ago | ¿Que tal sería una colaboración de Sebastián Yatra y Lasso?... Pues así fue la versión de "Ojos Marrones" que hizo el artista colombiano | Video: Sebastián Yatra pic.twitter.com/ef4wJHcVvs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 18, 2022

Ante esto, Sebastián Yatra decidió cantar: "El sol brilla en la carretera, y en el retrovisor imágenes de ti. Dicen que se supera un amor con otro amor, pero no puedo ver el color al mar, me la paso mirando el cielo, pero pasa igual. Ella tiene dos diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marones".

Posteriormente, se escucha a Yatra y Lasso compartiendo el coro de la canción.

LA REACCIÓN EN REDES SOBRE LA VERSIÓN DE SEBASTIÁN YATRA A LA CANCIÓN DE LASSO

Miles de reacciones ha tenido el video publicado por Lasso en sus redes sociales. Sus seguidores quedaron encantados con esta versión y con la esperanza de que ambos artistas latinos puedan hacer un dueto de la canción "Ojos marrones".

"Se prendió esta vaina", manifestó el youtuber mexicano Alex Tienda.

"Merecido todo", expresó Maickel Melamed. Mientras, Diana Salas indicó que "necesito el remix".

Por su parte, Eduardo Romoo aseguró que "la sacaste del estadio ya Andrés". Y Rawayana no se quedó atrás y pide el remix.