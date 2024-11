¿Será el inglés un requisito para el Miss Venezuela? Habló Nina Sicilia tras polémica que se armó en el Miss Universo

Tras la polémica que se armó por la mala traducción que sufrió Ileana Márquez en el Miss Universo, Nina Sicilia, gerente del Miss Venezuela, admitió que a partir de ahora pondrán más énfasis en el tema de preparar a las candidatas con el idioma inglés.

Aunque indicó que este no es un requisito obligatorio cuando las aspirantes a la corona se inscriben.

«Es preferible que lo maneje. No es un requisito, no podemos colocarlo como un requisito en nuestra planilla de inscripción. Sin embargo, como todo, tú tienes que tener unas capacidades que no están detalladas allí pero que es absolutamente necesario poseerlas», añadió.

Además, expresó que este año no le dieron tanta importancia como en otras ocasiones cuando supieron dónde se celebraría la competencia.

«Sí, definitivamente el inglés es un tema que nos preocupa. En este caso se supo bastante temprano que era en México, entonces no fue un hecho trascendental porque sabíamos que iba a pasar lo que pasó, que gran parte del desempeño fue en español», acotó en una entrevista para Shirley Varnagy en Onda.

«Muchas de las actividades eran en español. Pero sería absurdo no reconocer que el tema del inglés era importante, y es una de las cosas que vamos a atender», agregó.

Con respecto a la polémica de la traducción, Nina admitió que se trató de un «momento incómodo» para Ileana Márquez.

«El jurado observa el desempeño de las candidatas en su totalidad e Ileana manejó la situación con una tranquilidad admirable», agregó.

A pesar de esto, reconoció la loable participación de la Miss Venezuela. «Estamos muy satisfechos con el desempeño de Ileana. A pesar de que todos esperábamos que ganara la corona, su actuación fue brillante y demostró ser la Ileana que todos conocemos», sostuvo.