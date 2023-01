Shakira + Bizarrap, la sesión musical ¿contra Piqué? que desató las pasiones en las redes

En la noche de este miércoles, 11 de enero, fue publicada la nueva colaboración entre el productor argentino Bizarrap y Shakira, en la que la cantante colombiana dejó varios dardos para su expareja, Gerard Piqué.

Todos los fanáticos estaban expectantes por la canción. Algunos se preguntaban sobre el nivel de esta nueva sesión de Bizarrap, pero la mayoría estaba atenta a las rimas que podría lanzar Shakira a Piqué tras su polémica ruptura.

Tal como esperaban los fanáticos, la letra no dejó nada que desear y Shakira dejó infinidad de indirectas durante la canción. Incluso, algunas partes de la letra son más directas y el tema ya está dando de qué hablar en redes sociales.

“Esto es pa’ que notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice Shakira en la canción.

HIT EN REDES

En apenas 30 minutos, la canción recopiló más de 2,5 millones de reproducciones en YouTube y 715.000 likes. Además, Shakira se posicionó rápidamente en las tendencias de las redes sociales.

Igualmente, la canción tiene más que ofrecer que la letra de Shakira, dado que la producción coquetea con el trap y la música urbana. De tal forma, tiene un estilo cercano al de otros hits de Bizarrap, como la sesión de Quevedo.

Shakira y Piqué comenzaron a salir en 2010 y el entonces futbolista lo confirmó en Twitter en 2011. Durante su relación tuvieron dos hijos (en 2013 y 2015), pero en 2022 anunciaron su separación y ya son varias las versiones sobre una infidelidad.

Ahora, esta canción de Shakira reavivó la polémica en torno al fin de la relación. Y parece ser que se mantendrá por más tiempo, dado que, sin dudas, se trata de un tema que cantarán los fanáticos durante varios meses.