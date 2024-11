Sheryl Rubio reveló las primeras fotos de su bebé y contó que vivió una «pesadilla» en el parto

La actriz Sheryl Rubio y su esposo Luke Shapiro ya se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primera hija llamada Remi.

La bebé de la venezolana y el odontólogo estadounidense llegó al mundo después de 41 semanas y dos días.

«Y llegó el amor de nuestras vidas, una bolita de amor de 4.1 kilos. Esto es lo más hermoso que hemos creado. No puedo creer el amor tan intenso que sentimos de tenerte en nuestras vidas Remi. Es la gordita más deliciosa del mundo entero», indicó Rubio en sus redes.

EL PARTO DE SHERYL RUBIO

Sin embargo, comentó que traerla al mundo no fue para nada como me lo había imaginado.

«Supongo que la vida siempre tiene otros planes. Por eso no he estado tan presente en redes, desde el miércoles pasado no hemos salido del hospital, no he podido cargar a mi bebé y no he podido estar tan presente como quisiera, esto me parte el alma en mil pedazos», expresó.

Sheryl Rubio sostuvo que aunque Remi está perfecta, ella si pasó por «la peor pesadilla que ha podido pasar y la verdad no me siento lista aún para contar este evento traumático porque el que he estado pasando».

«Hoy (Domingo) es el primer día que me siento un poco más yo y con la cabeza un poco más cuerda para escribir este post que estaba esperando tanto por escribir», dijo. Aunque no reveló mayores detalles.

«No sé que hubiese podido hacer sin mi Luke Shapiro. De verdad no tengo más palabras que agradecimiento eterno. No saben todo lo que ha tenido que ver, cómo me ha estado cuidando y cómo su instinto de papá llegó desde el día uno, porque yo no he podido. Ver como la cuida, como la ve, como la ama es lo mejor que me ha podido pasar en estos días. Definitivamente Remi y mi Luki son uno. Ya no me imagino una vida sin estos dos», manifestó.