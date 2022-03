"Si a las cinco no salgo llama a la policía": Epa Colombia en nuevo escándalo por secuestro

La influencer Daneidy Barrera conocida como Epa Colombia lo volvió a hacer, pues ahora se encuentra enfrentando un nuevo proceso judicial; por retener a un hombre en contra de su voluntad en Colombia.

Carlos Toro, director comercial de una empresa de keratinas, fue a quien detuvo en sus instalaciones, reseñó RDN Noticias.

Yenny Saldarriaga, la excontadora de Barrera la denunció y dijo a la Revista Semana sobre las agresiones que iniciaron con Toro.

El director apuntó que la influencer y su personal de seguridad; lo secuestraron hasta que la contadora llegara a Bogotá.

El sitio web dio a conocer que, Saldarriaga estaba en Medellín desde agosto 2021.

Por consiguiente, publicó un video de 35 segundos, que muestra parte del material probatorio de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación.

RETUVO A UN HOMBRE EN BOGOTÁ

En el mismo, se ve cómo el hombre es escoltado por los agentes de seguridad de Saldarriaga.

“Carlos me llamó y me dijo: ‘Si tú no vienes, ella me no me deja salir’. Entonces yo le escribo a Daneidy, ‘no te preocupes que ya voy para Bogotá y lo solucionamos allá’, pero no me contesto nada”, informó a la revista Semana.

“Llegué a Bogotá y me dirigí a la sede en Bochica […] en ese transcurrir le dije a la persona encargada de mi transporte acá: ‘Mira, si a las cinco de la tarde yo no he salido, por favor llama a la policía, me escribes, porque algo pasa’. La situación estaba muy tensa. Cuando llegué empezó a amenazarme. Me dijo que mi hija estaba vigilada, que uno no se metía con las personas que tenían mucha masa de seguidores”, agregó la contadora.

La mujer fue denunciada por cometer calumnia e injuria, así como de amenazar a la víctima secuestrada.