Siguen los problemas: Isabel II vuelve a ausentarse de ceremonia oficial por complicaciones de salud

Los rumores sobre las complicaciones de salud de la reina Isabel II aumentan. El palacio de Buckingham confirmó este 2 de junio que no asistirá mañana al servicio de Acción de Gracias en la catedral de San Pedro.

Por medio de un comunicado, los portavoces aseguraron que se ausentará de la ceremonia, tras experimentar "ciertas molestias" durante la celebración de su jubileo.

Destacaron que la monarca, de 96 años, lamenta no acudir a la catedral, pero asistirá este jueves a la iluminación de unas balizas en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, como parte de los festejos por sus 70 años de reinado.

"La reina disfrutó mucho el desfile de cumpleaños y el vuelo de hoy, pero experimentó algunas molestias", citó el documento de la residencia real, después que la soberana apareció en el balcón del palacio de Buckingham, al término del desfile de los regimientos.

Agregaron que "teniendo en cuenta el viaje y la actividad requerida para participar en el Servicio Nacional de Acción de Gracias (...) Su Majestad, con gran renuencia, ha llegado a la conclusión de que no asistirá", puntualizó la nota.

