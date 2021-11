"Soy la peor Miss Universo de la vida", Alicia Machado se quebró en pleno reality show

La exreina de belleza, Alicia Machado, ha dado de qué hablar luego de abrir su corazón y recordar su pasado en pleno reality show.

A través de La Línea de la vida, una dinámica realizada por el programa La Casa de Los Famosos, la venezolana repasó entre lágrimas algunos episodios de su carrera, incluyendo la ocasión en la que fue coronada como la más bella del mundo.

"Me mandan a Las Vegas, en el 96', y bueno ya lo demás es historia. Gano el Miss Universo", inició Machado, antes de comentar que Donald Trump compró el concurso y "empezó un tema difícil" para ella.

ALICIA MACHADO SE QUIEBRA EN PLENO REALITY

La también actriz trajo a colación el escándalo que sostuvo con el expresidente de los Estados Unidos; luego de que la cuestionó por subir de peso.

"Yo nunca llegué a ser un elefante, jamás llegué a ser obesa, pero quizá esa fue su arma para levantar su negocio, a costillas de mi persona", señaló.

Aunque no es la primera vez que habla sobre el tema, Alicia calificó su paso el fin del concurso "un suplicio", pues a diferencia de otras mises, se mantuvo como soberana por más tiempo.

"Entrego finalmente mi corona en el 97, que por cierto la entregué como en junio o julio, yo duré como 14 meses en el Miss Universo", expresó.

También resaltó, que al finalizar el concurso quedó "emocionalmente muy mal" y comenzó a padecer trastornos alimenticios.

"Yo me quedé internada en un apartamento, emocionalmente muy mal, empecé a tener problemas con bulimia, anorexia. Ya no quería que me atacaran más, ya no quería que se burlaran más de mí. Porque soy la peor Miss Universo de la vida". finalizó.

Antes de finalizar la dinámica, la exreina fue cuestionada sobre su fortaleza y reconoció que su carrera como actriz le ayudó a superar ese complicado momento.

"Fue un tiempo difícil, me levantó mi carrera de actriz. Me firmaron un contrato que fue para mí, maravilloso y me pusieron a estudiar intensamente".

Pese a que la grabación ocurrió hace un par de semanas, la modelo la replicó en su perfil personal y recibió múltiples mensajes de fanáticos.

"Ganadora como en el 96", "Eso a ella siempre le ha atormentado, pero eres grande", y "Te queremos Alicia", fueron parte de las reacciones.

Algunos incluso le recordaron que su paso por el certamen fue impecable y sirvió de referente para otras participantes.

"No existe la peor o la mejor Miss Universe. Todas portan el mismo título y fueron las ganadoras de su edición… En la época donde solo se ganaba por ser la más bella, tú eres de las que se puede recordar por más cualidades", comentó un usuario.