«Soy una persona que da la cara»: Pablo Montero rompe el silencio sobre acusaciones de abuso sexual

Tras haber sido acusado de abuso sexual por una mujer en el estado mexicano de Chiapas, el cantante Pablo Montero decidió romper el silencio.

A pesar de que sus abogados le recomendaron no ofrecer declaraciones sobre el caso, el artista decidió hablar para afirmar que es inocente.

«Les puedo decir que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré», declaró en un comunicado publicado por People.

De igual forma, Pablo Montero indicó que las autoridades no le han permitido tener acceso a la denuncia.

«Debido a que no tenemos acceso a la carpeta de investigación, que dicen, se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace. Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso; sin embargo, al existir un procedimiento legal, no me es posible emitir una declaración en este momento», dijo.

PABLO MONTERO DESMIENTE ORDEN DE APREHENSIÓN

Sin embargo, desmintió la supuesta orden de aprehensión en su contra. «Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra; así como es falso que haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia», apuntó.

El cantante expresó que no se ha estado escondiendo, por el contrario se encuentra en México cumpliendo compromisos laborales.

«Quiero confirmar que estoy en México trabajando. Incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo. Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción. No he cometido ningún delito», manifestó.