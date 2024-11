Con avanzados conocimientos en Economía, Stephany Abasali reúne cualidades físicas, profesionales y emocionales para conquistar el

máximo título de la belleza venezolana

Miss Anzoátegui 2024, Stephany Abasali, desborda cualidades para convertirse en la próxima Miss Venezuela.

Después de alzarse con los títulos de “La piel más linda” y “Miss Líder” la noche de la elección de Miss World Venezuela 2024

y Miss International Venezuela 2024, Stephany Abasali, representante del estado Anzoátegui, se erige como una de las grandes favoritas para

convertirse en la sucesora de Ileana Márquez y soberana de la belleza nacional.

“Creo que mis fortalezas radican en una combinación de cualidades que van más allá de lo físico. La próxima Miss Venezuela debe ser una

mujer integral, y considero que tengo las herramientas para asumir esa responsabilidad. Primero, mi experiencia en el mundo audiovisual, la

moda y los eventos me ha permitido desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y creatividad. Sé cómo conectar con

diferentes audiencias y utilizar mi voz y mi imagen para impactar de manera positiva”, expresa la joven de 20 años, la estudiante del

penúltimo semestre de Economía de Florida International University.

La maniquí también se considera una mujer resiliente y apasionada, que ha enfrentado retos personales y profesionales que le han enseñado la

importancia de la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo.

“Miss Venezuela no es solo una corona, sino una plataforma para inspirar, y estoy lista para asumir ese compromiso. Creo que mi empatía

y conexión con la gente me diferencian. Escucho, comprendo y me preocupo genuinamente por las personas, porque sé que una reina debe

ser una líder cercana, que represente no solo la belleza externa, sino también la belleza del alma. Ser Miss Venezuela no es un sueño, es

una misión, y estoy lista para llevarla con orgullo y dedicación», subraya.

Antes de participar en el Miss Venezuela 2024, Abasali concursó en el Miss Turismo y Miss Turismo Mundo.

