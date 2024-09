«Su delito fue haberme conocido»: Oscar Alejandro rompe el silencio tras polémica con youtuber nicaragüense

El youtuber venezolano, Oscar Alejandro, aclaró que a pesar de estar en contacto con Francisco Javier Reyes Rosas en su viaje a Nicaragua, el influencer centroamericano siempre se mantuvo al margen de abordar temas políticos y se limitó a mostrar las bellezas de su país.

«Esta es la única foto que me tomé con el Chico Reyes Rosas en Nicaragua. Fran hizo un viaje internacional y la semana pasada cuando iba de regreso a su casa en Managua, se le prohibió abordar el avión, dejándolo varado en Houston, Texas. Apenas me enteré de lo sucedido estoy en contacto con él ofreciéndole todo mi apoyo. No había querido hacerlo público por lo delicado de la noticia, pero ya es inevitable», dijo Oscar Alejandro en una publicación en Instagram.

«Las versiones extraoficiales señalan (entre otras cosas) que quienes gobiernan su país le violan su derecho de regresar a casa, por supuestamente haberme invitado a Nicaragua a grabar el primer video de la serie que produje para mi canal de YouTube allá y que luego causó mucha controversia. ¡Es totalmente falso!», aclaró.

El venezolano resaltó que la idea de exponer lo que ocurre en Nicaragua fue de iniciativa propia y sin participación de Reyes Rosas.

«Cómo verán en la segunda imagen, Francisco no me invitó a Nicaragua. Fue idea mía viajar para allá y fui yo quien lo contactó para que fuera mi guía, además de colaborar con él, quién antes de su destierro, era el youtuber nicaragüense viajero con más seguidores en el país», dijo.

En este sentido, hizo énfasis en que el youtuber nicaragüense no tuvo participación en el video que abordó temas políticos.

«Mientras produje la serie le comenté exactamente qué quería grabar y los temas que abordaría en el primer video (el que causó la controversia) y estando al tanto que hablaría de temas políticos, él me manifestó que en ese capítulo no me apoyaría ni quería involucrarse por las posibles implicaciones que tendría. Ese episodio lo grabé yo solo, trasladándome en taxis, y guiándome por las investigaciones que ya había realizado previamente, financiado 100% con recursos propios. En ningún momento lo engañé, ni fui a Nicaragua con propósitos ocultos», aseveró.

Oscar Alejandro resaltó que Fran se sumó posteriormente, y solo se encargó de mostrarle lo más bonito de Nicaragua. «Su rica comida, sus bellos paisajes, playas y volcanes. Fran es 100% inocente, ama a su país con locura y no merece lo que le está pasando».

Asimismo, reveló que ya está en contacto con él para brindarle todo su apoyo en medio de este exilio que ha sufrido.

«Hoy -en contra de su voluntad- está comenzando una nueva vida en Texas. Tiene 100% mi apoyo y sabe que para cualquier cosa que necesite comenzando su proceso como migrante forzoso en Estados Unidos aquí estaré. Su ‘delito’ fue convertirse en un youtuber famoso, dedicarse a grabar la realidad de su país y haberme conocido», concluyó el venezolano.