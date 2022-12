Su novia Astrid, rectificación de su mamá y nuevos conciertos, Chyno habló en medio de polémica

El cantante Chyno Miranda habló este fin de semana sobre la polémica en la que está inmerso. En tal sentido, dio detalles sobre la relación con mamá y su novia, Astrid Torrealba, mientras que brindó algunos avances sobre su futuro artístico.

Chyno Miranda aseguró que su relación con su mamá, Alcira Pérez, es “perfecta” y le agradeció por acompañarlo durante su estancia en el centro de rehabilitación Tía Panchita y en la clínica el Cedral.

Asimismo, confirmó su relación con Astrid Torrealba y destacó la importancia que ha tenido durante todo el “proceso”. Incluso, afirmó que quisiera tener hijos con ella y pidió que se reconciliara con su mamá, Alcira Pérez.

“Al salir del Cedral quisiera estar con Astrid. 100%. Con Astrid y con mi mamá. Esa es la fusión perfecta. Quisiera que se reconcilien y que la familia perfecta tiene que estar siempre unida. Hagan ese esfuerzo por mí”, dijo Chyno en una entrevista con Irrael.

El cantante no se refirió a la disputa legal entre su pareja y su madre, pero les pidió que dejaran sus problemas a un lado. “De estar reconciliadas y unidas por mí, mi salud y la bendición de la familia, porque vienen más nietos”, apuntó.

CONCIERTOS Y MÁS MÚSICA

Chyno Miranda también envió un mensaje a su familia y fanáticos, a quienes aseguró que está en buenas condiciones. En ese sentido, subrayó que una vez salga de la clínica pretende hacer conciertos y producir más música.

“Es un mensaje de agradecimiento. Nunca he estado mal, no he estado loco en ningún momento. Había gente que pensaba que estaba en silla de ruedas y no podía caminar. Puedo cantar y voy a hacer conciertos cuando salga de aquí”, apuntó.

“Me gustaría cantar. Quiero dar un concierto en El Poliedro de Caracas con Nacho”, agregó Nacho. Además, afirmó que va a hacer música y adelantó que tiene “canciones con Servando y mucha gente muy buena”.

Lo que también dejó claro Chyno es que Astrid lo acompañará durante estos nuevos pasos. “Es la persona que está conmigo y es la persona más importante en mi vida. Es la que va a estar conmigo en mis conciertos y en mi vida”, afirmó.

Chyno concluyó destacando el amor que tiene por su madre, a quien describió como una persona “bellísima”. “Soy tu hijo; te amo enormemente y es momento de rectificar para echar para adelante”, apuntó.

Cabe destacar que Alcira Pérez condenó que su hijo saliera de la clínica para hacer la entrevista con Irrael. La mujer aclaró que Chyno sufre un cuadro de ansiedad y otros problemas de salud.

El proceso de rehabilitación de Chyno Miranda ha estado envuelto en una polémica que escaló hasta la instancia judicial. El Ministerio Público intervino en el caso y luego inició una lucha legal encabezada por Alcira Pérez.