Tania Victoria Marín busca destacar entre las supermodelos

Su sueño es dejar una gran huella en la pasarela como toda una supermodelo.

La carrera de la venezolana comenzó cuando participó en un desfile de moda con una amiga. Uno de los diseñadores que participaron en el evento fue quien le pidió que luciera sus diseños en próximas oportunidades.

"Me siento feliz de ganarme la vida haciendo lo que me apasiona. Siempre me sentí atraída por la industria de la belleza, pero nunca tuve un acercamiento real, sino hasta ahora", cuenta Tania Victoria Marín.

Después de desfilar en las pasarelas del New York Fashion Week, Miami Fashion Week, Miami Swin Week, Arab Fashion Week y Dubai Fashion Week, la modelo incursionó en el competitivo mundo de los negocios.

En la actualidad, Tania Victoria Marín es inversionista en la Bolsa de Valores, al tiempo que comparte sus compromisos como modelo e influencer, sin contar sus responsabilidades como mamá y esposa.

