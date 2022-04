"Tarde o temprano alguien te va a responder": La polémica dedicatoria de Anuel a Karol G

La polémica dedicatoria entre Anuel AA y Karol G continúa, pues hay quienes dicen que el intérprete sigue dolido con la colombiana, después de encender sus redes sociales con varios mensajes y dedicatorias dirigidas a la cantante.

El puertorriqueño nuevamente le envió una amenaza a Karol G, a través de sus historias en Instagram.

“Sigue tocándole la puerta al diablo el tiempo suficiente y tarde o temprano alguien te va a responder!!!!!!”, dijo Anuel.

Karol G también lanzó recientemente el tema "MAMIII" en colaboración con Becky G, donde dice varias frases como: "metió autogol por torpe"; "mandé tu falso amor de vacaciones", "pa´la m&/((&· y nunca vuelvas, que todo se te devuelva", junto a otras más, que hacen notar los sentimientos.

Cabe destacar que, Anuel AA y Karol G, fueron una de las parejas más populares del género urbano durante casi dos años.

Luego de su separación, el "Dios del Trap" comenzó una relación con Yailin La Más Viral a la que presume constantemente en sus redes sociales.

OTRA INDIRECTA DE ANUEL A KAROL G QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Este lunes, por medio de sus stories de Instagram, el puertorriqueño se refirió a los señalamientos que han caído sobre él a raíz de los rumores sobre las supuestas dedicatorias musicales de su ex, en especial la canción Se jodioto.



"Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo, suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene. Y ya, esta es la única reacción mía que van a tener", escribió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | ANUEL AA LANZÓ UN HIELO A UN DJ PORQUE PUSO UNA CANCIÓN DE KAROL G

A su vez, finalizó la declaración ante sus más de 27 millones de seguidores alegando que no le importa los comentarios externos sobre su vida personal.

"Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera. Ahí tienen noticia para toda la semana", expresó.